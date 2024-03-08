ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، 3 لصوص سرقوا السور الحديدي الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية بالقليوبية.

ضبط 3 لصوص .. بتهمة سرقة السور الحديد بكورنيش القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بشأن قيام مجهولين بسرقة السور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية بالقليوبية، وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص وبحوزتهم 3 منشار حديدي - مبلغ مالي.

واعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المبلغ المالي من متحصلات بيع المسروقات لعملائهم 3 أشخاص سيئ النية تم ضبطهم وبإرشادهم تم ضبط 8 قطع حديد خاصة بالسور محل الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحرير 1530 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بالمحافظات

كما حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1530 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا.

كما رفعت أجهزة الأمن، 577 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 38 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.