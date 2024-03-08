عاجل
السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)
الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

«امرأة من ذهب» .. نادية فكري بطلة مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم

نادية فكري بطلة مصر
نادية فكري بطلة مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم

قالت نادية فكري بطلة مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم، إن هذه الرياضة لعبة مميزة وصعبة، موضحةً: «أنا بحب الحاجات الصعبة، وأشكر كل من دعموني لتحقيق النجاح في مسيرتي».

txt

رئيس الوزراء يستقبل مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة

txt

بدء تطوير شاطئ ذوي الهمم في الأنفوشي بالإسكندرية

ذوي الهمم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أسرتي شجعتني، ورغم أنني حالة خاصة وسط أشقائي، إلا أن والدتي عاملتني مثلهم وهو ما أكسبني ثقة كبيرة في نفسي وجعلني قادرة على فعل أي شيء».  

فزت بـ3 ميداليات بارالمبية 

وتابعت: «أمارس هذه الرياضة منذ عام 1997 وشاركت في 4 دورات بارالمبية وفزت بـ3 ميداليات بارالمبية و4 ميداليات في بطولات العالم وميداليات كثيرة في البطولات الأفريقية، وتاريخي حافل بالإنجازات، وأحمد على أنني شرفت مصر في محافل كثيرة ورفعت علم مصر وسمعت نشيد مصر كثيرا، وتأهلت لبارالمبياد باريس وأتمنى رفع اسم مصر عاليا فيها». 
 

الجريدة الورقية