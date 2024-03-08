«امرأة من ذهب» .. نادية فكري بطلة مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم

قالت نادية فكري بطلة مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم، إن هذه الرياضة لعبة مميزة وصعبة، موضحةً: «أنا بحب الحاجات الصعبة، وأشكر كل من دعموني لتحقيق النجاح في مسيرتي».

ذوي الهمم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أسرتي شجعتني، ورغم أنني حالة خاصة وسط أشقائي، إلا أن والدتي عاملتني مثلهم وهو ما أكسبني ثقة كبيرة في نفسي وجعلني قادرة على فعل أي شيء».

فزت بـ3 ميداليات بارالمبية

وتابعت: «أمارس هذه الرياضة منذ عام 1997 وشاركت في 4 دورات بارالمبية وفزت بـ3 ميداليات بارالمبية و4 ميداليات في بطولات العالم وميداليات كثيرة في البطولات الأفريقية، وتاريخي حافل بالإنجازات، وأحمد على أنني شرفت مصر في محافل كثيرة ورفعت علم مصر وسمعت نشيد مصر كثيرا، وتأهلت لبارالمبياد باريس وأتمنى رفع اسم مصر عاليا فيها».

