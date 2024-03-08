استمرار حملات تنظيف وتجميل المساجد بالإسماعيلية

استعدادا لشهر رمضان المبارك:

تواصل حملات تنظيف وتطهير وتجميل المساجد بمحافظة الإسماعيلية استعدادا لاستقبال الالف المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه تكثيف أعمال النظافة قبيل بدء شعائر صلاة القيام والمقرر لها مساء بعد غدا الأحد.

ويقول الشيخ اسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية ان هناك تكثيف في حملات المرور اليومية على جميع المساجد لمتابعة حملة النظافة الكبرى على جميع المساجد بالمديرية ومتابعة سير العمل الدعوي بها وذلك في إطار استعدادات الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك.

واكد أن هناك لجنة تم تشكيلها يشارك فيها الدكتور محمد عبد المعبود مدير الدعوة بالمديرية تقوم بالمرور على المساجد بالقرى والمراكز على مستوى المحافظة للوقوف على مدى الاستعداد لاستقبال المصلين خلال الشهر الفضيل .

وقال أن حملة النظافة الكبرى داخل المساجد وفي محيطها لا زالت مستمره بجميع مساجد المديرية حتى انتهاء شهر شعبان .

وأشار وكيل أوقاف الإسماعيلية إلى أن شهر رمضان سيشهد العديد من الأنشطة الدعوية وعقد مجالس قراءة القرآن الكريم ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودروس الفقه عقب صلاة العصر بشكل يومي.

كما أكد على ضرورة تجهيز المساجد وتنظيفها ومتابعة أسطح المساجد من الآثار الناجمة عن عملية هطول الأمطار خلال الفترة الماضية، وتجهيز وتنظيف السجاد والصيانة الخاصة بالكهرباء حتى تكون بيوت الرحمن فى أبهى صورة لها.