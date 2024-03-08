فانوس رمضان " القدس عربية " بهجة ترسخ معاني الصمود

تضامنا مع غزة



على لوح خشبي طُبع "كوفية وعلم ومسجد قبة الصخرة" تزخر فيهم جملة القدس عربية، كانت هذه أغلب الفوانيس التي تتصدر الواجهة بمحال بيع الفوانيس في الأقصر، وكأن صانعو الفوانيس أرادوا بث رسالة مفادها "فلسطين دائما وابدا"، رسالة تحمل في طياتها تحفيظ الأطفال التاريخ؛ حتى لا ينسون عروبة أرض الزيتون المحتلة.

"رمضان ده مختلف، مينفعش ننسى أخواتنا الفلسطينيين"، قالها محمد عبد النبي، صاحب أحد أكبر محال بيع الفوانيس في الأقصر، مضيفًا: كل موسم يتميز بتقاليع جديدة، فموسم كان فانوس محمد صلاح، وآخر كانت فنانيس، بينما هذا الموسم كان أبرز الفوانيس الجديدة هو فانوس فلسطين؛ تضامنًا مع غزة وأخواتنا في فلسطين.

وعن الإقبال على الشراء، أوضح محمد عبد النبي أنه رغم ارتقاع الأسعار الذي لحق بكافة السلع والمنتجات، إلا أن شهر رمضان له فرحته، ورمز فرحته هو الفانوس، بالإضافة إلى أن الأسعار في متناول الجميع لتعدد أنواع وأحجام الفوانيس وأشكالها، فكل زبون له طلبه.

وأشار عبد النبي إلى أن أنواع الفوانيس متعددة؛ فمنها الخشبي، ومنها البلاستيك، ومنها الصاج؛ وجميعها مطلوبة ومرغوبة حسب طلب الزبائن، وطبقًا للأسعار المتوافقة مع مقدرة الزبون على الشراء.



