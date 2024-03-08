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الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استعدادا لنهائي كأس مصر

ترك ال الشيخ : ١٤٠٠ منظم و٢٠٠ رجل أمن فى قمة الزمالك و الأهلي

المستشار ترك ال
المستشار ترك ال الشيخ

 أعلن المستشار ترك ال الشيخ وزير ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكه العربيه السعوديه عن وجود ١٤٠٠ منظم للقاء القمه بين الأهلى والزمالك وأكثر من ٢٠٠٠ رجل أمن للخروج بالمباراه بالشكل الذي تليق به 

ويستصيف ملعب الأول بارك بمدينة الرياض لقاء الزمالك والأهلي فى نهائى كأس مصر موسم ٢٠٢٣ فى تمام السابعه والنصف بتوقيت القاهره مسا  اليوم الجمعه وتُعد مباراة الأهلي والزمالك  هي القمة رقم 247 بين قطبي الكرة المصرية، وقبل موقعة «ديربي القاهرة»، يعد المارد الأحمر هو الطرف الأكثر فوزًا في تاريخ الديربي، حيث حقق الفوز في 108 مباراة من 246 مباراة جمعت بين الفريقين، وتعادلا 80 مرة، بينما انتصر الأبيض في 58 لقاء.

وخلال 19 مباراة في نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية، انتصر الأهلي في 9 مباريات ومثلهم للأبيض ومباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين 

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