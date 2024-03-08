طقس معتدل وأمطار خفيفة في تلك المناطق.. درجات الحرارة بمحافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024، بمختلف الأنحاء بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبداية الصيام.

وتوقعت الهيئة استقرار الأحوال الجوية اليوم على كافة الأنحاء، محذرة من أن ذلك يكون فترة النهار فقط، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر والليل، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم.

يذكر أن الأرصاد توقعت في بيانها حول حالة الطقس للخمسة أيام القادمة ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع بداية شهر رمضان الفضيل على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 8 مارس 2024

ونستعرض في السطور التالية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم

درجة الحرارة في القاهرة .. 15 و 23

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية .. 14 و 24

درجة الحرارة في 6 أكتوبر .. 14 و 23

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 12 و 20

درجة الحرارة في بنها .. 15 و 23

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 14 و 24

درجة الحرارة في المنصورة .. 13 و 23

درجة الحرارة في طنطا .. 12 و 23

درجة الحرارة في دمياط .. 13 و 22

درجة الحرارة في بورسعيد .. 14 و 21

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 13 و 23

درجة الحرارة في السويس .. 13 و 23

درجة الحرارة في العريش .. 12 و 22

درجة الحرارة في رفح .. 11 و 21

درجة الحرارة في رأس سدر .. 12 و 24

درجة الحرارة في نخل .. 05 و 22

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 04 و 19

درجة الحرارة في الطور .. 17 و 24

درجة الحرارة في طابا .. 14 و 23

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 17 و 26

درجة الحرارة في مطروح .. 12 و 20

درجة الحرارة في السلوم .. 11 و 19

درجة الحرارة في سيوة .. 12 و 22

درجة الحرارة في الغردقة .. 14 و 26

درجة الحرارة في مرسى علم .. 16 و 26

درجة الحرارة في المنيا .. 09 و 24

درجة الحرارة في أسيوط .. 09 و 24

درجة الحرارة في سوهاج .. 13 و 27

درجة الحرارة في قنا .. 13 و 28

درجة الحرارة في الأقصر .. 15 و 28

درجة الحرارة في أسوان .. 16 و 29

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 14 و 27

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 15 و 29

درجة الحرارة في شلاتين .. 19 و 28

درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 25

درجة الحرارة في أبو رماد .. 17 و 27

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 18 و 26