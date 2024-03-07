تامر حسني عن حفله في بونتكانا: فرحت من قلبي شكرا للجماهير

تألق النجم تامر حسنى، فى حفله الغنائي فى بونتاكانا التابعة لجمهورية الدومينكان بمنطقة البحر الكاريبى للأمريكتين وذلك بالملابس البيضاء.

وصعد تامر حسني على خشبة المسرح مرددا أغنية "هرمون السعادة"، وسط هتافات الجمهور من مختلف الجنسيات بعدها حرص تامر على توجيه تحية للحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية لحفاوة الاستقبال.



وأشعل تامر الحفل بعدد كبير من أغانيه الاستعراضية المميزة و منها "مبطلناش إحساس"، "كل مرة"، "حلو المكان"، "يانا يا مفيش"، "ارجعلي”، "قسمة ونصيب" .. بالإضافة إلى معظم اغاني ألبومه الأخير "عشأنجي" منها " خدنا مناعة" ، "أحلى كلام" ،" مابجيش بالطريقه دي" ، "زي الأيام دي" ، "سجل يا تاريخ" ، " سواحنا" ،" ليه طله".



وعقب الحفل أعرب تامر حسني عن سعادته لنجاح حفله في بونتكانا، قائلا : "حفلة بونتكانا بجد مفاجأة كبيرة ليا مكنتش متوقع أن أغانينا واصلة بالشكل الرائع دة ولمعظم الجنسيات في العالم».



وأضاف تامر حسني: "انا تقريبا غنيت ساعتين والحمد لله أغانيا كانت بتتردد كلها وكأني في بلد عربي والحقيقة أنا كنت خايف من الحفله دي بس بس قولت هروح عشان أعرف حقيقي نتيجه المجهوذ الي بذلته خلال السنين بقا فين من العالم".



واختتم قائلا : "بجد فرحت من قلبي شكرا للجماهير الي سافرت من أماكن كتير في العالم هي بتبقا فرحة شخصيه لمجهود سنين وفرحة عامه لكوني فنان مصري عربي حقيقي محبتكم ليا هونت عليا مجهود وتعب وسفر 42 ساعه رايح جاي".

وكان أعلن النجم تامر حسني عن خوضه بطولة فيلم جديد بعنوان “Restart” مع المخرجة سارة وفيق والسيناريست أيمن بهجت قمر.

حيث كتب تامر حسني عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان (ري ستارت) بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق".

تامر حسني وسارة وفيق وأيمن بهجت قمر

بينما نشر السيناريت أيمن بهجت قمر تغريدة عبر حسابه، كشف فيها عن عرض الفيلم في صيف 2024، حيث كتب: "دعواتكم فيلم الصيف إن شاء الله: Restart من تأليفي وإخراج المخرجة الجميلة سارة وفيق وبطولة النجم تامر حسني اللي مورطني عشان هو مؤلف فيلمه بحبك جاب مليار جنيه ما شاء الله بس إن شاء الله تحدي جديد بعد فيلم البدلة وبإذن الله هنكسر الدنيا".

وكان فجر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مفاجأة مؤكدًا أن هناك أرقاما قياسية مسجلة في عام 2022 من خلال فيلم تامر حسني، والذي حقق ما يقارب مليار جنيه، ثم يليه فيلم «وقفة رجالة» بأكثر من 900 مليون جنيه.



وأعلن تركي آل الشيخ خلال المؤتمر عن تدشين صندوق "بيج تايم"، لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية والعربية، موضحًا أن هدف الصندوق ربحي وسيكون برعاية الهيئة العامة للترفيه، وذلك لدعم وخدمة صناعة السينما في مصر والوطن العربي.