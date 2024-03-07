رمضان 2024.. مجدي أبو عميرة ومدحت العدل فى كواليس "عتبات البهجة"

على قدم وساق، يواصل المخرج الكبير مجدى أبو عميرة تصوير مشاهد مسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخرانى، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024، استعدادا لتسليم الحلقات الأولى.

ونشر مجدي صورة له تجمعه بالسيناريست مدحت العدل عبر حسابه على "إنستجرام"، من كواليس العمل.

وعلق مجدي أبو عميرة على الصورة قائلا: "حبيبي الكاتب الكبير د. مدحت العدل، صباح البهجة، مسلسل عتبات البهجة".

مجدي أبو عميرة ومدحت العدل



إيمانًا بأهمية التفاهم والإحترام تجاه أبناءنا ذوي الإعاقة القادرون باختلاف وتماشيًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحمل المسئولية والعمل المشترك لتحسين أوضاعهم، لذلك قررت العدل الجروب ترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7,5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.. وذلك دعمًا للتجربة الإنتاجية الأولى من نوعها في الوطن العربي.

وكان حرص أبطال مسلسل "عتبات البهجة"، بطولة النجم يحيي الفخراني على الترويج للعمل الذي من المقرر طرحه ضمن السباق الرمضاني القادم على شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قاموا بتوجيه رسالة بلغة الإشارة للترويج لمسلسلهم المقبل، وظهر كل من أبطال العمل وهم يقدمون رسالتهم قائلين "بنحبكم".

صلاح عبد الله

وتواصل أسرة مسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيي الفخراني، تصوير مشاهد العمل، الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024 الذي سينطلق عرضه حصريًا على قناة dmc.

عتبات البهجة

وكانت watch it حرصت على الترويج لمسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيي الفخراني، بنشر صور جديدة من كواليس العمل جمعت النجم يحيي الفخراني بالنجم صلاح عبد الله وأبطال العمل.

كواليس عتبات البهجة

وتصدر الفنان يحيي الفخراني التريند مؤخرًا، وذلك بعد طرح بوستر تشويقي لمسلسل “عتبات البهجة” وعبر الجمهور عن سعادته بعودته للجمهور فى رمضان بعد غيابه العام الماضي.

يحيي الفخراني وصلاح عبد الله من كواليس عتبات البهجة

وكان ظهر النجم يحيي الفخراني فى بوستر تشويقي للعمل وهو يجلس متكئا على عصاه من أمام الشرفة.

يحيي الفخراني

وكانت أطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة" استعدادًا لعرضة في موسم رمضان 2024.

وفاء صادق

وتشارك الفنانة هنادي مهنا فى مسلسل “عتبات البهجة” الذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024.

كواليس عتبات البهجة

شخصية هنادي مهنا

وتجسد دور فتاة تعيش في حى شعبى وتظهر متردية الحجاب خلال أحداث مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى والمكون من 15.

وكان احتفل الفنان يحيى الفخراني، والمخرج مجدي أبو عميرة، وأبطال مسلسل “عتبات البهجة”، بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله، داخل لوكشين التصوير، وسط أجواء من الفرحة بينهم.

يحيي الفخراني وصلاح عبد الله من كواليس عتبات البهجة

وشارك صلاح عبد الله جمهوره مقطع فيديو يظهر أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، بحضور عدد كبير، وعلق عليه قائلا: “حبايبي من تصوير مسلسل عتبات البهجة”.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، حيث تدور أحداثه حول شخص تخطى الخمسين من عمره، ووكيل وزارة على المعاش توفيت زوجته منذ 5 سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنته متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء وهو ما يدفعه للعمل كإنفلونسر"الانفلونسر هو أيقونة إعلامية"شخصية عامة" مشهورة بشكل كبير تملك متابعة هائلة على البث الإعلامي الرئيسي وعلى الإنترنت".

كواليس عتبات البهجة

أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

علاء زينهم

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".