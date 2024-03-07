الخميس 07 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

احذر.. أطعمة تزيد من الشيخوخة| أبرزها اللحم المشوي

الشيخوخة المبكرة
الشيخوخة المبكرة

الشيخوخة من الأشياء التي يخاف منها الجميع خاصة النساء، فتحاول دائمًا الظهور بملامح شبابية تلفت الأنظار بجمالها وملامحها الصغيرة رغم عمرها، ولعل من أكثر الأشياء التي تساعد علي الاهتمام بمظهرك هو الطعام الذي تتناوله يوميًا، لذا يجب اختيار ما يفيد جسمك وبشرتك، لذا نقدم لك أبرز الأطعمة التي عليك تجنبها أو تناولها بقدر، للحفاظ علي شبابك من الشيخوخة.

اطعمة تسبب الشيخوخة

أطعمة تزيد من الشيخوخة 

السكريات

حذر الأطباء من تناول السكر، حيث يزيد من زيادة الوزن، وزيادة السكر تجعلك أكثر عرضة  للالتهابات،  وهي أحد الأسباب الرئيسية للشيخوخة.


 

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية غالبًا ما تكون غنية بالكربوهيدرات، مما يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يزيد الالتهاب.


 

اللحوم المشوية

حذر الأطباء أيضًا من اللحوم المشوية لأنها يمكن أن تزيد الالتهابات في الجسم، ويعد الالتهاب سببًا رئيسيًا للشيخوخة ويسرع الشيخوخة بشكل كبير.

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