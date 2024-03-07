من المطبخ المغربي.. حضري كنافة بالموز اللذيذة

تتميز حلويات المطبخ المغربي بمذاقها الذكي وسهولة اعدادها و ببساطة مكوناتها، مما يدفع الأمهات إلى تحضيرها فى المنزل لإسعاد أسرتهم.



وتعد الكنافة من أطيب الحلويات التى يعشق تناولها الكبار و الصغار، فهى من أنسب أنواع الحلوى التى تقدم فى الحفلات والمناسبات الخاصة، وشهر رمضان المبارك، لذا نقدم لك طريقة عمل كنافة بالموز علي الطريقة المغربية.



كنافة بالموز

طريقة عمل كنافة بالموز

المقادير

-1كيلو كنافة

-مفروكة بالسمنة والسكر البودرة ومحمرة فى طاسة

-3 ثمرات موز مهروسة

-2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي

-2 ملعقة كبيرة لبنة

-رشة حبهان مطحون

-1 ملعقة كبيرة فستق- مفروم ناعم جداً

-1 ملعقة كبيرة فستق مجروش

-سمنة سايحة

للدهن:

-2 ورقة كبيرة سبرنج رول

التزيين:

-فستق بودرة

-فستق مجروش

-عسل نحل.



طريقة التحضير

يخلط الموز مع القشطة واللبنة والفستق والحبهان.



يدهن ورق السبرنج رول بالسمنة ويحشى بالكنافة وخليط الموز.

يدهن الوجه وتوضع في الفرن لتتحمر.



يضاف على الوجه العسل، وتزين بالفستق وتقدم.





يمكن أن تقدم الكنافة المحمرة مع خليط الموز في كاسات وتزين بالفستق.