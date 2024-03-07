يريفان تبلغ موسكو بقدرتها على تسيير عمل خدمة الحدود في مطار زفارتنوتس

أعلن وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان عن إبلاغ الجانب الروسي بقدرة يريفان على ضمان عمل خدمة الحدود في مطار زفارتنوتس بالعاصمة دون روسيا، وأنها لن تكون بحاجة للمساعدة من موسكو.

وحسب روسيا اليوم، قال ميرزويان في مؤتمر صحفي: "تم إبلاغ الجانب الروسي بهذه المبادرة من الجانب الأرمني. منذ البداية، كان من المقرر أن يكون وجود الجانب الروسي في مطار زفارتنوتس بمثابة دعم لأرمينيا الشابة المستقلة".

وأضاف: "نعتقد الآن أن أرمينيا قادرة عبر مؤسساتها على إنجاز مراقبة الحدود في مطار زفارتنوتس. نحن نتحدث عن التنفيذ الكامل للصلاحيات، ولم نعد نشعر بالحاجة إلى دعم الجانب الروسي، وبطبيعة الحال، نحن ممتنون لهذا الدعم الذي يقدمونه".

يشار إلى أن أمين مجلس الأمن الأرمني، أرمين غريغوريان، قال في وقت سابق إن يريفان بعثت برسالة رسمية إلى موسكو من أجل وقف أنشطة حرس الحدود الروسي في مطار زفارتنوتس.

ويخدم حرس الحدود الروسي هناك منذ العام 1992، وفي النصف الأول من العقد الأول من القرن الحالي تم تنظيم دورات لتدريب المراقبين المحليين، ويعمل حاليا حرس الحدود من البلدين بشكل مشترك في المطار.

وحتى عام 2024، لم يعرب المسؤولون الأرمن أبدا عن عدم رضاهم عن عمل حرس الحدود الروسي في مطار العاصمة.

وفي الوقت نفسه، نشرت وسائل إعلام أرمنية وغيرها من وسائل الإعلام مواد تفيد بأن موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "تجاوزوا سلطتهم" ورفضوا السماح لأشخاص معينين بدخول أراضي أرمينيا.