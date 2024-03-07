الفنان الفلسطيني طالب نعماني يتألق في برنامج "إكس فاكتور"

خطف الفنان الفلسطيني طالب نعماني الأضواء خلال مشاركته في برنامج "إكس فاكتور" بموسمه الحالي، حيث أذهل لجنة التحكيم والجمهور بصوته العذب وأدائه المُتقن.

وقدّم نعماني في الحلقة الأخيرة أغنية "مشيت خلاص" للفنان الراحل كاظم الساهر، ونال إعجابًا كبيرًا من لجنة التحكيم، حيث أشادت الفنانة أنغام بصوته المميز وقدرته على نقل مشاعر الأغنية، بينما وصفه الفنان حسن الشافعي بـ "الموهبة الاستثنائية".

ولم تقتصر ردود الفعل الإيجابية على لجنة التحكيم، بل تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أداء نعماني على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا عن إعجابهم بصوته وحضوره على المسرح.

ويُعدّ نعماني من المواهب الفلسطينية الشابة الواعدة، حيث بدأ مشواره الفني في سن مبكرة، وشارك في العديد من الفعاليات والمهرجانات الغنائية.

ويُتوقع أن يُحقق نعماني المزيد من النجاحات في المستقبل، خاصةً بعد مشاركته في برنامج "إكس فاكتور" ونيله إعجاب لجنة التحكيم والجمهور.

من هو طالب نعماني؟

طالب نعماني فنان فلسطيني من مواليد مدينة غزة عام 2002.

بدأ مشواره الفني في سن مبكرة، وشارك في العديد من الفعاليات والمهرجانات الغنائية.

يُعرف نعماني بصوته العذب وأدائه المُتقن، ويُجيد غناء مختلف أنواع الموسيقى.

شارك نعماني في برنامج "إكس فاكتور" بموسمه الحالي، وأذهل لجنة التحكيم والجمهور بصوته وأدائه.

يُتوقع أن يُحقق نعماني المزيد من النجاحات في المستقبل.