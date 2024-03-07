جمال عبدالحميد لنجم الأهلي السابق: " كهربا مش هيعمل حاجة قدام الزمالك وهيمشي قريب"

علق لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق جمال عبدالحميد، على مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي، والتي ستقام بالمملكة العربية السعودية.

وقال عبدالحميد في تصريحاته عبر برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الزمالك سوف يحقق الفوز على نظيره الأحمر، وسيكون نهائي للتاريخ كأول مرة يخرج كأس مصر خارج الدولة لتكون من نصيب القلعة البيضاء.

ووجه نجم الزمالك السابق حديثه للاعب الأهلي السابق شريف عبدالمنعم، أن محمود عبدالمنعم كهربا، لن يفعل شيء إذا شارك خلال المباراة المقبلة.

وتابع، أن اللاعب نهايته أصبحت قريبة مع المارد الأحمر، بعد الأزمات العديدة داخل الغرف المغلقة بالنادي، خاصة بعد رفضه السفر لغانا بسبب انشغاله بحفل زفاف شقيقته.

ليرد نجم الأهلي السابق، أنه سوف يحرز هدفا في مرمى الزمالك في حال مشاركته في المباراة.