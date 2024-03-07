الأزهري يقدم الموسم الثالث من لحظة صفا على الراديو 9090 طوال رمضان

يقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف الموسم الثالث من برنامج (لحظة صفا) على الراديو 9090 طوال شهر رمضان.

قصص أهل الله الصالحين



يحكي الأزهري قصص أهل الله الصالحين .. فيها مواقف وقيم تترك في نفس الإنسان أثر عظيم .. فيها المتعة والمعنى وتحريك الخيال والأنس بحكايات الصالحين.

مواقف وقصص تجسد معاني كثيرة



يتناول الأزهري خلال برنامجه طوال أيام شهر رمضان ، مواقف وقصص تجسد معاني كثيرة مثل الجود والشهامة والكرم والصبر .

يذاع البرنامج يوميا الواحدة والنصف ظهرًا على الراديو 9090.

على الجانب الآخر ينظم الجامع الأزهر خلال الشهر الكريم مجموعة متنوعة من الفعاليات اليومية، تشتمل على: المقارئ، ودرس الظهر، والملتقى الفقهي، وصلاة التراويح، ودرس التراويح، وصلاة التهجد، والملتقى الفكري بعد صلاة التراويح.



يشهد الجامع الأزهر إفطارًا جماعيًّا للطلاب الوافدين يوميًّا من 105 ألف وجبة على مدار الشهر، وبواقع 5000 وجبة يوميًّا للطلاب الوافدين، مع قابليتها للزيادة خلال الشهر، وسيكون الحجز عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كما هو متبع كل عام.



تتضمن أنشطة وفعاليات الجامع الأزهر خلال الشهر المبارك 130 مقرأة بواقع عدد 5 مقارئ يوميا، بالإضافة لمواصلة عقد دروس الوعظ ظهرا، كما سيعقد الجامع الأزهر ملتقى فقهيا يوميا، في الثانية ظهرا، بإجمالي 26 ملتقى فقهيا، يتم خلالها مناقشة العديد من القضايا الفقهية .



يقيم الجامع الأزهر صلاة التراويح طوال أيام شهر رمضان، بإجمالي (20) ركعة يوميا، بالجامع الأزهر وبمسجد مدينة البعوث الإسلامية، يعقبها درس علمي يومي، يعقبها عقد ملتقى فكري يومي بإجمالي (29) طوال الشهر، يحاضر فيها نخبة من علماء ووعاظ هيئة كبار العلماء، ومشيخة الأزهر الشريف، بجانب إقامة صلاة التهجد، بعدد (8) ركعات يوميا، بداية من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.

سيشهد الجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك 6 احتفالات كبرى، تتمثل في: الاحتفال السنوي للجامع الأزهر، ومرور 1084 عامًا على إنشائه، الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الاحتفال بذكرى غزوة بدر، الاحتفال بذكرى فتح مكة، الاحتفال بليلة القدر، الاحتفال بليلة عيد الفطر المبارك.

