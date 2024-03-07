جامعة الزقازيق تحصد ميداليات بطولتي رفع الأثقال وكمال الأجسام

حصدت جامعة الزقازيق أربع ميداليات، اثنتان ذهبية وواحدة فضية وأخرى برونزية، وذلك ضمن منافسات بطولة رفع الأثقال بدورة الشهيد الرفاعى للجامعات والمعاهد العليا، والتى ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع جامعة طنطا بإستاد جامعة طنطا.

وحصلت اللاعبة نعمة سعيد بالفرقة الثانية بكلية الحقوق على الميدالية الذهبية فى وزن ٧١ ك، كما حصلت اللاعبة أشرقت عصام كلية الآداب الفرقة الأولى على الميدالية الذهبية وزن ٤٥ ك واللاعبة عبير محمود بالفرقة الرابعة بكلية الآداب على الميدالية الفضية فى وزن ٤٥، وحصل اللاعب عبد الرحمن عبدالهادى بالفرقة الأولى بكلية علوم ذوى الإعاقة على الميدالية البرونزية.

وأشرف على تدريب الفريق الكابتن حسين حريد مدرب الفريق، والدكتور محمد روحى مشرف الفريق، والدكتور محمد زقزوق المشرف العام ومدير النشاط الرياضى.

وعلى صعيد آخر، وفى إطار منافسات بطولة كمال الأجسام، حصد منتخب جامعة الزقازيق ميداليتان ذهبيتان، وذلك بحصول اللاعب خالد محمد عبد الفتاح بكلية التجارة على ذهبية وزن ٧٥، وحصول اللاعب يوسف محمد عبد الله بكلية التربية الرياضية على ذهبية وزن ٩٥ ك ، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد محمد عبد السلام، ومشرف الفريق الدكتور محمود متولى، والكابتن إيهاب غنيم المشرف العام.

وفى السياق ذاته يشارك منتخب الجامعة فى منافسات كرة القدم الخماسية المجموعة السابعة بدورة الشهيد الرفاعى رقم ٥١ والتى تضم جامعات قناة السويس وسيناء والسويس وبور سعيد والزقازيق، حيث فازت جامعة الزقازيق على جامعة سيناء.

يشار إلى أن مشاركة جامعة الزقازيق فى تلك البطولات يؤكد قدرة طلابها على المنافسة على أعلى المستويات في مختلف الرياضات، بما يحقق انجازات جديدة تضاف لسجل الجامعة الرياضي، كما يُعد حافزًا لباقي الفرق للسعي نحو تحقيق المزيد من البطولات.