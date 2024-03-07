وزير الخارجية النيجيري: نرحب بإنشاء بديل لـ"سويفت"

صرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، أن نيجيريا ترحب ببدائل نظام "سويفت" البنكي، وستدرس استخدامها إذا كان ذلك يناسب مصالحها الوطنية.

وقال توغار، متحدثا عن إمكانية انضمام نيجيريا إلى نظام الدفع الروسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذا نظام مثير للاهتمام للغاية (النظير الروسي لنظام سويفت - نظام نقل الرسائل المالية)... وهذا لا يعني أن نظام سويفت نظام سيء، ولكن إذا كانت هناك بدائل أخرى، فإن نيجيريا ستأخذها بعين الاعتبار".

ومضى، قائلا: "لذا فنحن نرحب به. إنه شيء سننظر فيه. وإذا كان ذلك في مصلحتنا، فسوف نفعل ذلك بالتأكيد".

وأضاف تعقيبا على طرح مسألة التعاون العسكري مع روسيا: "نرغب في تعزيز التعاون العسكري في جميع المجالات. نيجيريا بلد كبير في منطقة تواجه الكثير من التحديات. وعلى الصعيد الداخلي، هناك نمو سريع للسكان، وبسبب معدل الفقر، هناك الكثير من المخاوف الأمنية، لذا فإن نيجيريا القوية تترجم إلى منطقة أكثر موثوقية، وهو ما يصب في مصلحة الكوكب بأسره".

وكان وزير الخارجية النيجيري، قد أشار إلى رغبة رئيس البلاد بولا تينوبو، في زيارة موسكو، حيث أكد لـ"سبوتنيك"، أن "زيارته ستكون قريبا،" موضحا أنه "يتم التفاوض على الزيارات أو اتخاذ قرار بشأنها من قبل الجانبين".