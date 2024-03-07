تشكيل زد المتوقع أمام مودرن فيوتشر اليوم بالدوري المصري

يستضيف فريق زد اليوم الخميس، نظيره فريق مودرن فيوتشر علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من منافسات الدوري المصري.

وتنطلق مباراة زد ومودرن فيوتشر، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع مباراة زد ومودرن فيوتشر، على قناة أون تايم سبورتس 1.

تشكيل زد المتوقع أمام مودرن فيوتشر في الدوري المصري

في حراسة المرمى: عمرو حسام.

في خط الدفاع: علي جمال، مصطفى العش، عبدالله بكري، أحمد زكي.

في خط الوسط: أحمد الصغيري، موتوموسى، عبدالله مجدي.

في خط الهجوم: مصطفى زيكو، شادي حسين، مصطفى سعد “ميسي”.

ترتيب زد في الدوري المصري

يخوض فريق زد مباراة اليوم وهو يتواجد في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، حقق الفريق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراتين.