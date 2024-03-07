رفع 370 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، والتي أسفرت عن رفع 370 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك، عبارة عن 285 حالة بدمنهور، و75حالة بالدلنجات، و10 حالات بأبو حمص ، بالإضافة إلي تحرير 5 محاضر اشغال طريق.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية ، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي حرم الطريق، لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات ،بكافة مدن ومراكز المحافظة، لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.