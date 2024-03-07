هذا موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للموظفين

زيادة المرتبات.. يبحث الكثيرون عن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، مرتبات شهر مارس 2024، وهل يتم صرفها قبل عيد الفطر أم لا، وذلك عقب إعلان البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة 6% بواقع 600 نقطة إلى 27.25%.

صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال شهر فبراير الماضي، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية ليصل إلى 6000 جنيه، وذلك ضمن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

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موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة قبل عيد الفطر المبارك، الذي يوافق فلكيًا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، حيث يتم صرفها وفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة المالية:

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024

الخميس 21 مارس 2024:- أول أيام صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

الأحد 24 مارس 2024:- ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

الإثنين 25 مارس 2024:- ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

الثلاثاء 26 مارس 2024:- رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

الأربعاء 27 مارس 2024:- خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

وقد قرر الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.

ويتم تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة وظيفية، ليصل إلى 900 جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة من شهر مارس 2024.

وتضمنت الحزمة الاجتماعية تخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي (التعليم الأساسي والثانوي)، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، بالإضافة إلى 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.