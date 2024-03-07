ملتقى فكري للسيدات بمساجد الإسماعيلية طوال شهر رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية عقد ملتقى فكري للسيدات طوال شهر رمضان المبارك بمسجد السلام عقب صلاة الظهر يوميا بمنطقة حي السلام بالإسماعيلية.

وقال الشيخ إسماعيل احمد اسماعيل مدير الأوقاف بالإسماعيلية أن نحو 7 من النخب المتميزة من واعظات وزارة الأوقاف يتناوبون على أداء الملتقى طوال شهر رمضان وتتنوع موضوعات الملتقى للحديث عن اركان الايمان والصوم وأثره في السلوك وانتصارات رمضان والاعجاز البياني في القرآن الكريم وفضائل الذكر وفضائل العشر الاواخر من رمضان وحفظ الجميل وجبر الخواطر وإتقان العمل وغيرها من الموضوعات الدعوية الهامة .

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بدور المرأة العلمي والدعوي في المجتمع ، وضمن استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك،

وأطلقت وزارة الأوقاف على عام 2024 بأنه عامًا للواعظات.حيث تعقد وزارة الأوقاف الملتقى الفكري الرمضاني للواعظات لعام 1445هـ /2024م،والذي يعقد بـ (21) مديرية ، بما فيهم الملتقى الرئيسي بمسجدالسيدة نفيسة .

