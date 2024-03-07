الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

24 مارس موعد الانتخابات الرئاسية السنغالية المؤجلة

انتخابات السنغال
انتخابات السنغال

حددت الحكومة السنغالية يوم 24 مارس 2024، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة.

وجاء ذلك بحسب البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء السنغالي مساء أمس الأربعاء، وتم الإعلان عن التاريخ الجديد بعد اجتماع لمجلس الوزراء حل فيه الرئيس "ماكي سال" الحكومة وعين وزير الداخلية "صديقي كابا" رئيسًا للوزراء، خلفًا "لأمادو با".

 ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فقد كان الرئيس "ماكي سال" أرجأ بشكل غير متوقع انتخابات 25 فبراير لاختيار خليفته، حيث تنتهي فترة ولايته في 2 أبريل القادم، وقد انتخب رئيسًا لأول مرة في أبريل 2012.

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