24 مارس موعد الانتخابات الرئاسية السنغالية المؤجلة

حددت الحكومة السنغالية يوم 24 مارس 2024، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة.

وجاء ذلك بحسب البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء السنغالي مساء أمس الأربعاء، وتم الإعلان عن التاريخ الجديد بعد اجتماع لمجلس الوزراء حل فيه الرئيس "ماكي سال" الحكومة وعين وزير الداخلية "صديقي كابا" رئيسًا للوزراء، خلفًا "لأمادو با".

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فقد كان الرئيس "ماكي سال" أرجأ بشكل غير متوقع انتخابات 25 فبراير لاختيار خليفته، حيث تنتهي فترة ولايته في 2 أبريل القادم، وقد انتخب رئيسًا لأول مرة في أبريل 2012.