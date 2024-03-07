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الخميس 07 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد شاب وطفل فلسطينيين برصاص الاحتلال

الشهيد الفلسطيني
الشهيد الفلسطيني

تستمر معاناة الشعب الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية الوحشية على أراضيه، فكل دقائق تودع عائلة فلسطينية أحد أفرادها، فاستشهد شاب، مساء أمس الأربعاء، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية بورين جنوب نابلس، يوم الإثنين الماضي.

ووفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام فإن مصادر طبية في مستشفى رفيديا الحكومي، أكدت أن الشاب محمد محمود رجا عيد (19 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر.

استشهاد طفل إثر إصابته برصاصة في الرأس

وأصيب الشاب عيد بالرصاص الحي بالصدر خلال المواجهات، فيما استشهد الطفل عمرو محمد نجار (10 سنوات) إثر إصابته برصاصة في الرأس، كما أصيب مواطن آخر بجرح عميق بالرأس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح.

وبارتقاء الشهيد عيد، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من أكتوبر إلى 424 شهيدا، وفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الصحة.

الجريدة الورقية