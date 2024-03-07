جامعة العريش تحصد 13 مركزًا في مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"



شاركت جامعة العريش برعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في فعاليات وأنشطة مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" والمقامة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والتي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع شركة سانوفي مصر وبالتنسيق مع جامعات اقليم القناة ( قناة السويس – بور سعيد – العريش – السويس).

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن هذه المسابقة فرصة تمثل رائعة لطلابنا لتوسيع معرفتهم ووعيهم بأهمية الصحة والبيئة، وأن المسابقة تأتي ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة لرفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع.

وتقدم بالشكر لجميع الأساتذة والمشرفين الذين ساهموا في تحضير الطلاب وتوجيههم خلال هذه المسابقة الهامة، وأن هذا النجاح يعكس رؤيتنا الراسخة في توفير تعليم عالي الجودة وتطوير قدرات طلابنا في مختلف المجالات، وبعث رئيس الجامعة برسالة لطلاب جامعة العريش مفادها "إن نجاحكم في هذه المسابقة يعكس التفاني والعزيمة التي تحملوها في تحقيق أهدافكم. نحن نثق في قدراتكم ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات في المستقبل".

وعن المسابقة، شاركت الجامعة في جميع المسابقات المتاحة، بما في ذلك ماراثون رياضي جري، ومسابقة عمل فيديو توعوي، ومسابقات البحوث في ثلاثة مجالات، وريادة الأعمال، وحصدت ثلاثة عشر مركزًا متقدمًا في جميع المسابقات، ومنها (10) مراكز في ماراثون رياضي جري، ومركز واحد في مسابقة الأبحاث، ومركز واحد في مسابقة الفيديو التوعوي، ومركز واحد في مسابقة مشروع ريادة الأعمال، والجدير بالذكر أن جامعة العريش حصدت المركز الأول لفرق الذكور والمركز الأول لفرق الإناث في ماراثون رياضي الجامعات.



وتضمنت الفاعليات ندوات تثقيفية وقدم طلاب جامعة العريش مشاركات فعالة خلال هذه الندوات.

