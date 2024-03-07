محمد رمضان يحتفل بـ "براءته" من ترويج أخبار كاذبة

شهدت قضية الفنان “محمد رمضان" الذى اتُهم فيها بترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة في مصر قبل عامين، تطورات جديدة.

براءة محمد رمضان :

حيث قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر والشيخ زايد، اليوم الأربعاء، ببراءة الفنان “محمد رمضان”، بعد اتهامه بـ"ترويج أخبار كاذبة" ضد أحد البنوك الشهيرة.

نشر الفنان “محمد رمضان” عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستغرام"، مقطع فيديو لمشهد إصدار النيابة قرار براءته في مسلسل "جعفر العمدة" وعلق عليه بقوله: "الحمد لله رب العالمين ثم شكراً للقضاء المصري النزيه العادل".

يذكر أن “محمد رمضان”، قد ظهر في مقطع فيديو بشهر يونيو لعام 2021، زعم فيه أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل أحد موظفي البنك الذي يتعامل معه، يُخبره بأن الدولة تحفظت على أمواله المودعة هناك ، قائًلا: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قالى ،إن الدولة تحفظت على فلوسك، قلت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني؟!".

وكان الفنان “محمد رمضان”، قد حضر بصحبة محاميه يوم 21 فبرايرالماضى، إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، لتقديم معارضة على حكم حبسه لمدة عام، في تلك القضية.

من ناحية أخرى، يغيب “محمد رمضان”، عن موسم دراما رمضان 2024، بعد تأجيل الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة” إلى العام المقبل.

يشارك الفنان “محمد رمضان” في إعلان تليفزيوني لصالح إحدى شركات الاتصالات، مع الفنانة “أنغام” والمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث بدأ تصويره قبل أيام.