أحمد دويدار: من الضروري البدأ بشيكابالا والسعيد في القمة .. ومن يمتلك وسط الملعب هو الفائز

تحدث أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق عن مباراة القمة المقبلة، بين الزمالك والأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بنهائي كأس مصر، الذي يقام في السعودية.

وقال دويدار في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "العوامل الفردية ستساعد على ترجيح كفة الزمالك في القمة..غياب محمد الشناوي وياسر إبراهيم سيؤثر على الأهلي".

وتابع: "لاعبو الزمالك يمتلكون من الخبرات الكافية التي تؤهلهم لحصد لقب الكأس.. جماهير الزمالك تنتظر من لاعبي الفريق تحقيق اللقب، لو حقق الزمالك بطولة الكأس.. ستكون دفعة قوية لحصد لقب الكونفدرالية".

وأضاف: "جوميز يمتاز بالإستحواذ في منتصف الملعب .. ولكن يجب التركيز على عدم إهدار الفرص، أتمنى أن يكون هناك حذر دفاعي من لاعبي الزمالك وإيقاف علي معلول وحسين الشحات.. أتمنى أن يبدأ الزمالك بزيزو وشيكابالا وعبدالله السعيد وناصر ماهر في التشكيل الأساسي".

وأردف: "يجب أن تكون مهام لاعبي خط الدفاع عدم التقدم إلى الهجوم كثيرًا.. لو نجح لاعبو الزمالك في عدم ترك المساحات لعاشور سنستحوذ على وسط الملعب بإقتدار".

وأتم: "شيكابالا وعبدالله السعيد اجتمعوا بزملائهم في التدريبات لحثهم على تحقيق الفوز.. يجب أن يبادر لاعبي الزمالك بالهجوم وأن نكون الفعل وليس رد الفعل".