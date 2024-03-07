مجدي عبد الغني: لا أتوقع تألق عبد الله السعيد أمام الأهلي بسبب عامل السن

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أنه غير متوقع تألق عبد الله السعيد مع نادي الزمالك أمام النادي الأهلي في مباراة نهائي بطولة كأس مصر بسبب عامل السن.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" لا اتوقع تألق عبد الله السعيد أمام النادي الأهلي لأن المباراة تحتاج لسرعات وقوة بدنية".

وأكمل:" عبد الله السعيد لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية ولكن أكيد مستواه الفترة الحالية غير الماضية".

وأضاف:" مباراة الأهلي والزمالك لا تستطيع أن تقوم بتوقع نتيجتها، والفريقين يمتلكان مدربين مميزين".

وتابع:" كولر عليه التركيز أمام الزمالك بشكل قوي، ودعنا نتفق أن المباراة لن تكون سهلة على أى فريق وليس لها أى حسابات علي الإطلاق ولا أن فريق أفضل من الآخر".

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.