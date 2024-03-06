محافظ جنوب سيناء يتفقد الجناح المصرى ببورصة برلين السياحية

قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، رفقتة لفيف من كبار رجال الأعمال ومستثمرى شرم الشيخ بزيارة الجناح المصري ، ومن رجال الأعمال كل من الساده ناصر عبد اللطيف وكامل أبو على وحسام الشاعر وهشام على وحامد الشيتى وتامر مكرم وعصمت ناثان واحمد الوصيف ومحمد الحجرى وعنان الجلالى وعمرو إسماعيل ونادر هشام على وغيرهم.

وقد حظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح، وأكد علي على ابراز واستثمار تتويج مدينة شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية عالمية آمنة والذي جاء تتويجا للجهود المبذولة على أرض محافظة جنوب سيناء.

وأضاف ان اختياره شخصية العام 2024 يعطي دافعا أكبر للجهد والعمل الدؤوب من أجل إزدهار مدينة السلام شرم الشيخ لتصبح قبلة السياحة العربية والعالمية مؤكدا أنه يهدي مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري والاهتمام بالسياحة المصرية.

وأشار محافظ جنوب سيناء انه حريص علي المشاركة في بورصة برلين السياحية كونها تعد من أكبر وأهم البورصات السياحية الدولية المهنية المتخصصة والتجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويُشارك فيه العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة عالمياً، مشيراً إلى أهمية السوق الألماني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الأوروبية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.

يشار الي ان فعاليات البورصه تستمر خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، وتُشارك بها وزارة السياحة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظ جنوب سيناء، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين العاملين في مجال السياحة.

الجدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ فازت بالجائزة الذهبية لأفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم من الاتحاد الإفريقي الآسيوي وتم اختيار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قائدًا للتنمية المستدامة على مستوى العالم وشخصية العام 2024 بعد منافسة مع خمس مدن عالمية.

ويشارك بهذه البورصة 181 دولة حول العالم والتي تتنافس فيما بينها لإبراز منتجاتها السياحية وما تملكه من مقومات مميزة، ويتجاوز عدد العارضين بها 10 آلاف عارض من الدول المختلفة، ويصل عدد زوار المعرض الى أكثر من 170000 زائر منهم 110 ألف زائرمهني وأكثر من 1000 مشترك الي جانب الحضور الإعلامي من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون يمثلون 30 دولة .