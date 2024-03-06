طليق علا غانم يستأنف على معاقبته بسبب سبها.. تفاصيل

حدد المحكمة المختصة، جلسة 16 ابريل موعد إستئناف طليق الفنانة علا غانم على الحكم الصادر ضده بتغريمه 20 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الفنانة.

وكان تقدم محامي طليق الفنانة علا غانم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله بتغريمه 20 الف جنيه لاتهامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم حكمها بتغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه لاتهامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات، ان الفنانة علا غانم اتهمت طليقها بالسب والقذف وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.

واوضحت التحقيقات أنه تم استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضا تحريز الرسائل لفحصها.

واكدت الفنانة علا غانم، أنه خلافات وقعت بيني وبين طليقي مما أدى إلى تطور الخلافات بيننا حيث تعمد إرسال رسائل مزعجة ومضايقات على مواقع التواصل.

علا غانم

وأشارت التحقيقات أن طليق علا غانم وجه لها السباب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم قامت الفنانة بإقامة دعوى إلى النيابة وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة التي بدورها حددت جلسة لنظر الدعوى