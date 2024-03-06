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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل لايبزيج ضد الريال في دورى ابطال أوروبا

لايبزيج
لايبزيج

أعلن ماركو روز، المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/24.

 

تشكيل لايبزيج ضد الريال في دورى ابطال أوروبا

الحارس الأساسي: بيتر جولاكتشي.

الدفاع: بينجامين هينريكس- ويلي أوربان- كاستيلو لوكيبا- دافيد راوم.

وسط الميدان: أمادو هايدارا- داني أولمو- خافير ستشلاجير- تشافي سيمونز.

الهجوم: لويس أوبيندا- بينجامين سيسكو.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة لايبزيج

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - تشواميني.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - فالفيردي.

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