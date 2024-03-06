أعلن ماركو روز، المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/24.

تشكيل لايبزيج ضد الريال في دورى ابطال أوروبا

الحارس الأساسي: بيتر جولاكتشي.

الدفاع: بينجامين هينريكس- ويلي أوربان- كاستيلو لوكيبا- دافيد راوم.

وسط الميدان: أمادو هايدارا- داني أولمو- خافير ستشلاجير- تشافي سيمونز.

الهجوم: لويس أوبيندا- بينجامين سيسكو.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة لايبزيج

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - تشواميني.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - فالفيردي.