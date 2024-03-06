المصريون بالنمسا: قرارات المركزي تضبط سوق سعر الصرف

أشاد بهجت العبيدى، الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالقرارات التي أصدرها المؤسسة الاقتصادية المصرية والتي حررت من خلالها سعر صرف العملات الأجنبية ليترك للعرض والطلب.

وقال بهجت العبيدي أن القرارات التي صدرت اليوم عن البنك المركزي المصري جاءت لتنقل مصر نقلة نوعية في الاقتصاد حيث أن هذه الخطوة تتناسب مع كل الاقتصادات العالمية القوية التي تترك السوق لآلية العرض والطلب دون تدخل مباشر من الدولة هذا الذي يتفق مع النظام الرأسمالي المتبع في كافة دول العالم المتقدم.

وأكد بهجت العبيدي أن هذه الخطوة الهامة في تحرير سعر الصرف والتي حرص البنك المركزي في موازاتها على أن يرفع سعر الفائدة ٦٠٠ نقطة أساس أي ما يعادل نسبة ٦% وذلك للحد من التضخم، هذا الذي يعكس حرص صانع القرار على عدم تحميل المواطن المصري أعباء مترتبة على هذه الخطوة.



وتوقع مؤسسة الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن يكون هناك مردود كبير على الاقتصاد المصري من هذه القرارات مؤكدا أن توحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية من شأنه أن يشجع الاستثمارات الأجنبية في مصر وهو ما يعود بالفوائد الكبرى على الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، علق د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية التي اتخذها البنك المركزي، اليوم الأربعاء، قائلًا إن القرارات إصلاحية وتتفق مع فرضية توحيد سعر صرف العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن معنى أن يكون هناك سعرين يعني وجود فارق كبير يستحيل معه وجود استثمار جيد ويخلق بابا خلفيا لهروب الاستثمار، مطالبا بضوابط وإجراءات لتوفير العملة الأجنبية وعلى رأسها الدولار وإتاحتها للمستوردين ولمستلزمات الإنتاج.

وأكد خلال مداخلة هالتفية ببرنامج “الخلاصة”، المذاع على قناة “المحور”، مساء الأربعاء، أن المواطن يهمه أولًا استقرار الأسعار وانخفاضها وأن يكون هناك ربطًا بين الاسعار والأجور، مشيًرا إلى أن انفلات الاسعار مسالة في منتهى الخطورة.

وشدد على ضرورة ضبط الأسواق بالإدارة الرشيدة باعتبارها حاجة في غاية الأهمية سواء بالنسبه لتوجيه الاقتصاد أو في العمل التنفيذي نفسه والمتابعة والمراقبة.وأكد خلال مداخلة هالتفية ببرنامج “الخلاصة”، المذاع على قناة “المحور”، مساء الأربعاء، أن المواطن يهمه أولًا استقرار الأسعار وانخفاضها وأن يكون هناك ربطًا بين الاسعار والأجور، مشيًرا إلى أن انفلات الاسعار مسالة في منتهى الخطورة.

وشدد على ضرورة ضبط الأسواق بالإدارة الرشيدة باعتبارها حاجة في غاية الأهمية سواء بالنسبه لتوجيه الاقتصاد أو في العمل التنفيذي نفسه والمتابعة والمراقبة.وأكد خلال مداخلة هالتفية ببرنامج “الخلاصة”، المذاع على قناة “المحور”، مساء الأربعاء، أن المواطن يهمه أولًا استقرار الأسعار وانخفاضها وأن يكون هناك ربطًا بين الاسعار والأجور، مشيًرا إلى أن انفلات الاسعار مسالة في منتهى الخطورة.

وشدد على ضرورة ضبط الأسواق بالإدارة الرشيدة باعتبارها حاجة في غاية الأهمية سواء بالنسبه لتوجيه الاقتصاد أو في العمل التنفيذي نفسه والمتابعة والمراقبة.