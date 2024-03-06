تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإسباني بيب جواردويلا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، عن التشكيل الرسمي لفريقه للصدام المرتقب أمام كوبنهاجن في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة كوبنهاجن

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل آكانجي، جوسكو جفارديول، روبن دياز.

وسط الملعب: رودريجو، ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيس.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، أوسكار بوب.

وكانت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وكوبنهاجن قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويقترب من التأهل للدور المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفاز مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويبحث الفريق عن الفوز باللقب هذا العام، خاصة في النسخة الأخيرة بالنظام الحالي قبل النظام الجديد الموسم المقبل.