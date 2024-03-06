لا يعلمها الكثير.. فوائد مذهلة للكيوي

الكيوي من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، أبرزها فيتامين C الذي يعمل على رفع المناعة والوقايه من الأمراض، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائد فاكهة الكيوي التي لا يعلمها الكثير.





فوائد تناول الكيوي

الكيوي لمرضى لسكري

تحتوي فاكهة الكيوي التي يبلغ وزنها 100 غرام على 9 غرام من السكريات، لكن تشكل نسبة الجلوكوز فيها فقط 4.11 غرام وباقي الكمية تتكون من سكر الفركتوز وغيرها من أنواع السكريات الطبيعية.

ولهذا، تعتبر فاكهة الكيوي من الفواكه التي لا تتسبب برفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، وبالتالي فهي تعتبر من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، حيث يبلغ مقدار المؤشر الجلايسيمي الخاص بها.

دعم المناعة

سيوفر لك تناول حبتين من الكيوي أكثر من 100٪ من احتياجاتك من فيتامين سي، نظرًا لأن البيانات تُظهر أن نقص فيتامين C مرتبط بضعف المناعة وزيادة التعرض للعدوى ، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C ، مثل الكيوي ، يمكن أن يساعدك على تلبية احتياجاتك وتجنب النقص - وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحتك المناعية تحت السيطرة.

دعم صحة العظام

تحتوي الكيوي على 20% من البوتاسيوم أكثر من الموز، كما يحافظ هذا المعدن الحيوي على صحة العضلات، وضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى وهشاشة العظام والسكتة الدماغية.

الشعور بالحيوية

ارتبط استهلاك الفاكهة والخضروات الغنية بفيتامين سي بمزيد من الشعور بالحيوية، ووفقًا لنتائج دراسة نُشرت في Nutrients ، فإن تناول اثنين من فاكهة الكيوي يوميًا أدى إلى تحسين الحيوية الذاتية لدى البالغين الذين يعانون من نقص فيتامين سي.

تحسن في امتصاص الحديد

إذا كنت تتناول الكيوي الذي يحتوي على مصادر من الحديد النباتي ، مثل السبانخ والحبوب الكاملة والمكسرات ، فقد تواجه امتصاصًا محسنًا لهذا المعدن الأساسي، فيتامين ج لديه القدرة على مساعدة الجسم على امتصاص واستخدام هذا النوع من الحديد ، مما قد يساعد الجسم على مكافحة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.