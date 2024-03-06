الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرية البريطانية: فقدنا السيطرة على السفينة.. ومصير 23 من طاقمها مجهول

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن السفينة التجارية المستهدفة جنوب غربي عدن لم تعد تحت السيطرة بعد مغادرة أفراد طاقمها.

ووفقا لوسائل إعلام، قال مالك السفينة إنه فقد الاتصال بـ 23 شخصا من طاقمها وحراسها، عقب استهداف سفينة قبالة سواحل اليمن بصاروخ على بعد 50 ميلا بحريا واشتعال النيران فيها . 

وكانت أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب غرب عدن باليمن وإلحاق أضرار بها.

وقالت وسائل أجنبية، إن الاستهداف أسفر عنه فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن المستهدفة في باب المندب وإصابة 4 بحروق .

قالت وسائل إعلام أجنبية إن عمليات إنقاذ تجري بعد تعرض سفينة لهجوم جنوب غرب عدن وجزء من الطاقم على قوارب نجاة.

وأعلنت الهيئة البحرية البريطانية، عن تلقيها بلاغًا عن اعتراض سفينة تجارية عبر أجهزة اتصالات من البحرية اليمنية وتأمرها بتغيير مسارها

مواد متعلقة

جندي إسرائيلي ينجو من حرب غزة ويٌقتل في حادث دراجة نارية.. صور

المقاومة اللبنانية ترشق موقع رويستات العلم المحتل بالصواريخ

حزب الله يقصف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

فقدان 3 بحارة وإصابة 4 بحروق في سفينة شحن استهدفها الحوثيين

المقاومة في العراق: قصفنا مطار كريات شمونة بالطيران المسير

جنود الاحتلال تنسحب بشكل مفاجئ من خانيونس

إنقاذ سفينة بعد تعرضها لهجوم حوثي في البحر العربي

حزب الله ينتقم بهجوم جوي على المطلة ويحرق سماء كريات شمونة
الجريدة الورقية