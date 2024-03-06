البحرية البريطانية: فقدنا السيطرة على السفينة.. ومصير 23 من طاقمها مجهول

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن السفينة التجارية المستهدفة جنوب غربي عدن لم تعد تحت السيطرة بعد مغادرة أفراد طاقمها.

ووفقا لوسائل إعلام، قال مالك السفينة إنه فقد الاتصال بـ 23 شخصا من طاقمها وحراسها، عقب استهداف سفينة قبالة سواحل اليمن بصاروخ على بعد 50 ميلا بحريا واشتعال النيران فيها .

وكانت أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب غرب عدن باليمن وإلحاق أضرار بها.

وقالت وسائل أجنبية، إن الاستهداف أسفر عنه فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن المستهدفة في باب المندب وإصابة 4 بحروق .

قالت وسائل إعلام أجنبية إن عمليات إنقاذ تجري بعد تعرض سفينة لهجوم جنوب غرب عدن وجزء من الطاقم على قوارب نجاة.

وأعلنت الهيئة البحرية البريطانية، عن تلقيها بلاغًا عن اعتراض سفينة تجارية عبر أجهزة اتصالات من البحرية اليمنية وتأمرها بتغيير مسارها