النصر فى مهمة تصحيح المسار أمام الرائد في الدوري السعودي غدًا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، فريق الرائد، مساء غدا، على ملعبه الأول بارك ضمن لقاءات الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر السعودي ضد الرائد

ويستضيف نادي النصر السعودي، نظيره الرائد، ضمن لقاءات الجولة 23 من دوري المحترفين، غدا الخميس في ملعب الأول بارك.

القناة الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد الرائد

تنقل مجموعة قنوات SSC، مباريات دوري روشن السعودي، حيث تبث قناة SSC HD، مواجهة النصر ضد الرائد، في الثامنة مساء، بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل نادي النصر السعودي المتوقع ضد الرائد

في حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

في خط الدفاع: نواف بوشل، علي لاجامي، إيمرك لابورت، أليكس تيليس.

في خط الوسط: أوتافيو، عبد الله الخيبري، بروزوفيتش.

في خط الهجوم: أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

يذكر أن نادي النصر، يواجه أزمة عنيفة بسبب الغيابات التي يعاني منها في ظل الإصابات والإيقافات.

ويغيب نواف العقيدي حارس النصر، ومحمد مران مهاجم الفريق بسبب الإيقاف، بينما الإصابة تبعد وليد عبدالله وراغد النجار، وسلطان الغنام.

وفاز فريق العين الإماراتي على نظيره فريق النصر السعودي، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.