الصيد يتوج ببطولة الجمهورية للقوس والسهم

توج فريق القوس والسهم بنادى الصيد ببطولة الجمهورية والتى اقيمت بنادى بتروسبورت بالتجمع الخامس خلال الفترة من 1-2 مارس 2024 ، وقد جاءت النتائج كالتالى :

-مرحلة العمومى (قوس اوليمبى)

احرز احمد حجاب المركز الثانى

-مرحلة عمومى (قوس مركب)

حصد اسماعيل محمود المركز الثانى ، وحقق احمد علاء المركز الثالث، وحصل عمرو غانم على المركز الرابع

-مرحلة تحت 21 سنة (قوس اوليمبى)

توج مروان ابو حمدة بالمركز الاول ،فاز محمود ايمن بالمركز الثانى،حقق عمرو مدحت المركز الثالث شباب

كما توجت هنا كريم بالمركز الاول،وحصلت ملك عبد الرحمن على المركز الرابع انسات

-مرحلة تحت 18سنة (قوس اوليمبى)

توجت عائشة احمد بالمركز الاول،وحصدت لبنى طارق المركز الثالث ناشئات

وحصل عمر طارق على المركز الرابع

-مرحلة تحت 16سنة ( قوس اوليمبى)

فازت ملك مدحت بالمركز الثانى،وحصدت خديجة احمد المركز الثالث

-مرحلة تحت 14سنة (قوس اوليمبى)

توجت نادية مروان بالمركز الاول،فازت لينا طارق بالمركز الثانى

-مرحلة تحت 12سنة (قوس اوليمبى)

توج صهيب الصياد بالمركز الاول،وحقق سيف عواد المركز الثانى

-مرحلة 18م مفتوح

حصد حمزة فايز المركز لاثانى

-مرحلة 25م مفتوح

احرزت ريم جلال المركز الثالث ، وحصلت سلمى الشربينى على المركز الرابع

-مرحلة 50م مفتوح

توج احمد عبد العزيز بالمركز الاول ،وحقق زياد عبيد المركز الثالث رجال

كما توجت كرمة قورة بالمركز الاول،وفازت سماء بسام بالمركز الثانى ،وحصدت ملك حسام المركز الثالث ، وحصلت مريم الشربينى على المركز الرابع

الجهاز الفنى والادارى

المدير الفنى محمد فاروق ، مدربين على حسن ، احمد جمعة على هانى و فادية ابراهيم ومحمود امام ومينا عادل ،مدربين المدارس احمد عبيد كابتن عبد المنعم و احمد فتحى ، علاج طبيعي دكتورعمر،مدير ادارى محمد سلام،ادارى على احمد.