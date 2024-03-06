دراما رمضان 2024| نجوم من خارج مصر في مسلسل مليحة

يشارك مسلسل “مليحة” في الماراثون الرمضاني 2024، والذي يعتبر من الشاشات الدرامية الهامة، لتناوله القضية الفلسطينية بشكلٍ خاص، بالتزامن مع الحرب العصيبة التي اشتعلت في أكتوبر من العام الماضي وما زالت تزداد شراسة.

مسلسل مليحة درامة استثنائية قصة ونجومًا

يتميز مسلسل مليحة باستثنائية قصته بجانب وجود جنسيات أخرى قائمة أبطاله، وهم “الفنانة ديانا رحمة، والفنان مروان عايش”.

الفنانة ديانا رحمة

الفنانة ديانا رحمة هي لبنانية الأصل وسافرت إلى الأردن بعد زواجها وشاركت في العديد من الأعمال الأردنية جعلتها من أهم رموزها.

ديانا رحمة

الفنان مروان عايش

وعن الفنان مروان عايش، فهو ممثل أردني اشتهر بالأدوار البدوية ورمز هام في الدراما الأردنية، وكان قد أعرب عن سعادته للمشاركة في مسلسل مليحة وانجذابه للقصة وطاقم العمل.

مروان عايش

الفنانة الفلسطينية سيرين خاس

ومن فلسطين تقوم الفنانة سيرين خاس بدور البطولة “مليحة” وهي من موالدي قطاع غزة، نشأت في القاهرة وعمان. ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42.

سيرين خاس

أحداث مسلسل مليحة

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة “مرقت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة ..دراما مهمة في رمضان 2024

يعتبر مسلسل مليحة من الشاشات الدرامية المهمة في رمضان 2024، لتناوله القضية الفلسطينية بالجوانب الاجتماعية والسياسية في ظل الحرب الدامية مع الكيان الصهيوني التي اشتعلت في أكتوبر 2023 حتى الآن والتي نتج عنها استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد.