بدعم السفارة اليابانية.. تعرف على تفاصيل مجفف الخضراوات بالطاقة الشمسية في الأقصر

تشهد مدينة أسنا جنوبي محافظة الأقصر، غدا الخميس، إفتتاح أحد أوائل مجففات الخضروات التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية في مصر، وذلك ضمن مشروع (تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم) أحد المشروعات الإقتصادية الزراعية الذي تنفذه مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر بتمويل مشترك بين مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية والسفارة اليابانية بالقاهرة، وتتم مراسم الإفتتاح بحضور سعادة سفير اليابان في مصر السيد أوكا هيروشي ومديرة البرامج بمؤسسة ساويرس الأستاذة ميس ابوحجاب.



ويهدف المشروع إلى تحسين إنتاجية محصول الطماطم وتقليل الفاقد بإستخدام منهجية سلاسل القيمة والقيمة المضافة بمرحلتي الإنتاج والتسويق، ويهدف أيضا إلى تحسين دخل صغار المزارعين من خلال تقديم الدعم المباشر لهم و توفير مستلزمات الإنتاج المعتمدة ، بجانب تقديم خدمات التوعية والإرشاد ودعم الزراعات التعاقدية لتحسين القدرة التنافسية لمحصول الطماطم وتجفيفها بإستخدام الطاقة الشمسية والذي يساهم في الحفاظ علي البيئة ويتوافق مع التغيرات المناخية، كما يساهم في الحصول علي منتج صحي نظيف.

ويستهدف المشروع تحسين الدخل السنوي ل ٣٠٠ أسرة من مزارعي الطماطم بينهم ٩٠ سيدة ، وتقليل الفاقد من زراعات المستفيدين من محصول الطماطم بنسبة ١٥ % و ايضا إكساب ١٥٠٠ مزارع مهارات التجفيف الصحي و الوعي والدراية بعمليات الزراعة والحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد.

وتعتمد فكرة استمرارية المشروع علي وجود مجفف يعمل بالطاقة الشمسية داخل مناطق زراعة محصول الطماطم تشرف عليه إدارة مدربة ذات كفاءة وتُديره بطريقة مهنية واحترافية وفق خطط محددة .

الجدير بالذكر أن مؤسسة تنمية الأسرة المصرية هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تعمل داخل نطاق جمهورية مصر العربية ولها علاقات قوية بالمجتمع، ولها عدة مكاتب منتشرة تعمل من خلالها على أداء رسالتها وتنفيذ مشروعاتها ، وتنفذ المؤسسة مشروعاتها وخدماتها بمحافظة الأقصر في العديد من المجالات : التنمية الاقتصادية و دعم التعليم والصحة والزراعة وذلك من خلال ٥ مكاتب داخل المحافظة حيث نفذت المؤسسة العديد من المشروعات الزراعية بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية و مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية من بينها مشروع ''بدل حال قريتك'' بنجع الفوال بقرية الدير بمركز إسنا محافظة الأقصر.