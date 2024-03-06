تحرير 142 محضرًا تموينيًا في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم مدير المديرية، حملات تموينية وتفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين ، تمكنت من ضبط 142 مخالفة تموينية متنوعة.

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية، أسفرت عن ضبط 130 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين ، ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان ) ، و١٢ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، منها ، ( بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.