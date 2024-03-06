بعثة الأهلي تطير للسعودية.. واحتفال خاص بعيد ميلاد أفشة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل مطار القاهرة في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.

ورافق البعثة كل من المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، وطارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة.

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق، على متن الطائرة قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية ل

ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي بطولة كأس مصر.

وكان الفريق قد خاض مرانه أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لتجهيز اللاعبين للمباراة.