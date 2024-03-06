الأربعاء 06 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر جديد لصرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بالسوق السوداء

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي.. شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاربعاء،  هدوء نسبي في البنوك المصرية، وتراجع بالسوق السوداء.

 

وكانت أسعار صرف الريال السعودي  شهدت تراجع كبير خلال الأيام الماضية بالتزامن مع تعافي الجنيه مقابل العملات الأخرى العربية والأجنبية.

 

وهبط سعر الريال السعودي اليوم ما بين 11 و12 جنيها، مقارنة بـ  15 و 18 جنيها، خلال تعاملات الشهر الماضي، وذلك رغم زيادة الطلب عليه مع اقتراب عمرة شهر رمضان 2024. 

 

وسجل سعر الدولار في البنوك 31 جنيها وتراوح في السوق الموازي بين 44 و46 جنيها.

 

أما في البنوك، واصل سعر الريال السعودى اليوم الأحد الاستقرار للشهر الثامن على التوالي.

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سعار صرف الريال السعودي اليوم 

الريال السعودي 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم  في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنوك( HSBC،المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد) نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك (مصر، الأهلي) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي اجريكول نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

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