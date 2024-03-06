الغربية تواصل الأعمال بكورنيش المحلة الكبري وأبو علي

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجوله صباح اليوم لمتابعة سير الأعمال في مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجوله بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي وصلت نسبة التنفيذ به الى 83%، و يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى ،حيث يتم استكمال اعمال التدبيش على بحر الملاح امام كوبرى الشركة وإزالة الكحلة القديمة واستكمال اعمال فرد وتشغيل السن بالإضافة الى استكمال صب قواعد الأعمدة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد كورنيش محلة ابو علي بمركز المحله حيث يتم رصف وتطوير الكورنيش من خلال تغطية مصرف نمرة 5 بطول 735م ،تدبيش جسر بحر الملاح بطول 441 م ،انشاء رصيف للمشاه بطول 660 م ،انشاء طريق عبارة عن اتجاهين بعض 6.6 م، انشاء طريق خدمة بعرض 6 م لإيجاد متنفس حضاري للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية .

فضلا عن تفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الوحدة العربية بحي ثان المحله الكبرى ورد الشئ لاصله بطول ٣٨٠ وعرض ٨ م.

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المرورى وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.

واستمرت الجولة بتفقد مركز تجميع الالبان الذي يقوم بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي يقام على مساحة مقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة(استقبال اللبن ،محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط ،محطة البسترة ،معمل، مكاتب إدارية ،ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط ، كهرباء، صرف ،غلايات بخار ،مبردات).

وأوضح محافظ الغربية ان نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 60% و الهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين ،مساعد صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية .

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد ، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

وأوضح رحمي أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطورا، ومجلسا شعبيا محليا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.