مبابي يتقدم لباريس سان جيرمان علي ريال سوسيداد بالشوط الأول

انتهي الشوط الأول من المباراة المثيرة بين فريقي باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في المباراة التي تجمعهما على ملعب "ريالي أرينا"، في إياب منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.



ونجح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر المباراة بعد تمريره حاسمه تلقاها من زميله بالفريق عثمان ديمبيلى ليراوغ دفاعات لاعبي ريال سوسيداد ويحرز هدف التقدم لفريقه.



جدير بالذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 0/2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بارك دي برانس".



تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي - بيرالدو - لوكاس هيرنانديز - مينديز.

الوسط: إيمري - فيتينيا - فابيان رويز.

الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - باركولا.

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كل من: نافاس - يورينا - ماركينيوس - بيريرا - موكيلي - جادو - ريبيرو - كانج ان لي - سولير - كولو مواني - راموس - مايولو.

تشكيل ريال سوسيداد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ريميرو.

الدفاع: تراوري - زوبيلديا - لو نورماند - جيل.

الوسط: بيكير - ميرينو - إبانيز - مينديز.

الهجوم: أوريارزابال - كوبو.

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كل من: لاراناجا - تيرني - دوزاجارات - ارامبورو - كويروس - إميزكوز - إيماز - تيخادا - ميوجوروزا - عمر مصباح - سيلفا - أرجويتيا.