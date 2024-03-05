ختان الإناث في غامبيا.. مشروع قانون في البرلمان لرفع الحظر

تقدم مشروع قانون يهدف إلى رفع الحظر المفروض على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) في برلمان غامبيا من قبل مشرع مستقل.

تم حظره في الدولة ذات الأغلبية المسلمة في عام 2015 عندما كان يحيى جامع رئيسا، وقال إنه غير مطلوب في الإسلام.

لكن رجال الدين المسلمين المؤثرين يضغطون من أجل إلغاء الحظر، في حين تعهد نشطاء حقوق المرأة بالقيام بحملة من أجل إبقائه ساريا.

انتهى حكم جامع الاستبدادي الذي دام 22 عاما في عام 2016.

أكثر من ثلاثة أرباع الإناث الغامبيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وفقا للأمم المتحدة.

في أشد أشكال الإجراء ، بعد إزالة البظر الحساس ، يتم قطع الأعضاء التناسلية وإغلاقها بحيث لا تستطيع المرأة ممارسة الجنس أو الاستمتاع به.

واحتشد أتباع رجل الدين المسلم الصريح عبد الله فاتي لدعم مشروع القانون قبل وقت قصير من تقديمه إلى البرلمان يوم الاثنين.

وهتفوا: "ختان الإناث هو معتقدي الديني، غامبيا ليست للبيع".

وفي العام الماضي، ساعد رجل الدين في دفع غرامات ثلاث نساء أدينت بإجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على فتيات صغيرات.

في ذلك الوقت، دعا المجلس الإسلامي الأعلى في غامبيا، وهو الهيئة الرئيسية لرجال الدين المسلمين في البلاد، إلى إلغاء الحظر.

هناك وجهات نظر مختلفة في الإسلام حول هذه الممارسة، حيث يعارضها بعض العلماء البارزين، مثل أولئك الموجودين في مصر.

وقالت النائبة الغامبية التي تدافع عن مشروع القانون، ألمه غيبا، إنه يسعى إلى "دعم النقاء الديني وحماية الأعراف والقيم الثقافية"، حسبما ذكرت صحيفة بوينت الخاصة.

وقال إن هذه الممارسة لا يمكن وصفها بأنها تشويه إذا تم القيام بها بشكل صحيح.

وقالت رئيسة جمعية المحاميات في غامبيا، آنا نجي، إن إلغاء الحظر سيكون خطوة إلى الوراء.

ونقلت عنها صحيفة ستاندر المحلية قولها:"ليس لدينا سلطة لإخبار الجمعية الوطنية بما يجب القيام به ، لكن لدينا حقوق محفوظة في الدستور لاتخاذ إجراءات قانونية عند انتهاك بعض الحقوق الأساسية".

وقال زعيم حزب الأغلبية في البرلمان، بيلاي تونكارا، إن الحزب لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيدعم مشروع القانون.

وقال: "نحن نأخذ وقتنا لأنه مجال حساس للغاية لا يتعلق فقط بالدين أو الجانب الثقافي ولكن أيضا بحقوق الإنسان والقضايا الصحية".