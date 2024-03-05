الثلاثاء 05 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غدا.. قافلة طبية بقرى مركز المنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية بالقرى الأكثر إحتياجا ، حيث تنظم مديرية الصحة ، بدءا من غدا  الأربعاء ، قافلة طبية علاجية  مجانية بقرية 8  إحدى قرى مركز ومدينة المنيا ، على مدار يومين متتاليين  6 و7  مارس 2024 .

 

وذلك فى اطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء أسامة  القاضي محافظ المنيا ، وبرئاسة الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا .

 

واوضح وكيل وزارة  الصحة بالمنيا ، ا ن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ؛ مع تقديم الخدمات الطبية  من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات ، والتي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات .

 

  مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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