غدا.. قافلة طبية بقرى مركز المنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية بالقرى الأكثر إحتياجا ، حيث تنظم مديرية الصحة ، بدءا من غدا الأربعاء ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية 8 إحدى قرى مركز ومدينة المنيا ، على مدار يومين متتاليين 6 و7 مارس 2024 .

وذلك فى اطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وبرئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا .

واوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ا ن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ؛ مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات ، والتي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات .

مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.