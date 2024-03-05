محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض بيت تفانين الأول للأطفال الموهوبين بالمجمع الثقافى

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، معرض بيت تفانين الأول للأطفال الموهوبين، بالمجمع الثقافى بمدينة كفرالشيخ، ويضم المعرض أكثر من 30 لوحة فنية وأعمال فنية تشكيلية متنوعة من إبداعات الأطفال الموهوبين من المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية رعاية المواهب الفنية لدى الأطفال وتنميتها، مشيدًا بإبداع الأطفال المشاركين فى المعرض، وبمستوى الأعمال الفنية المعروضة، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة رائعة للتعرف على إبداعات الأطفال وتشجيعهم على المضى قدمًا فى تنمية مواهبهم.