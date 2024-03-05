الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض بيت تفانين الأول للأطفال الموهوبين بالمجمع الثقافى

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، معرض بيت تفانين الأول للأطفال الموهوبين، بالمجمع الثقافى بمدينة كفرالشيخ، ويضم المعرض أكثر من 30 لوحة فنية وأعمال فنية تشكيلية متنوعة من إبداعات الأطفال الموهوبين من المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية رعاية المواهب الفنية لدى الأطفال وتنميتها، مشيدًا بإبداع الأطفال المشاركين فى المعرض، وبمستوى الأعمال الفنية المعروضة، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة رائعة للتعرف على إبداعات الأطفال وتشجيعهم على المضى قدمًا فى تنمية مواهبهم.

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