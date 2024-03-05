الثلاثاء 05 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأوكراني يرحب بقرار إصدار مذكرتي اعتقال بحق عسكريين روس

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن ترحبيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من كبار القادة العسكريين الروس بشأن جرائم حرب مزعومة.

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وقال في تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يجب على كل قائد روسي يأمر بشن ضربات ضد المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية الحيوية أن يعلم أن العدالة ستتحقق". 

وشدد زيلينسكي في تغريدته على أن كل مرتكب لمثل هذه الجرائم يجب أن يعلم أنه سيحاسب.

 

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