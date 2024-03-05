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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غدًا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بدمياط لمدة 4 ساعات

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مناطق (عزبة حسونة بكفر المنازلة - عزبة النواورة بكفر سليمان)، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 6-3-2024 وحتي الساعة 1 ظهر نفس اليوم لمدة 4 ساعات.

وأرجعت الشركة، سبب الإنقطاع نظرا لتركيب أجهزة قياس التصرف علي خط 450 مم بكفر سعد.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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