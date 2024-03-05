السفيرة نائلة جبر : 9 ملايين ضيف على أرض مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية الأساسية

أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن اللجنة الوطنية تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026، وتولي أهمية كبيرة لمحور الحماية الذي يستهدف كافة فئات المجتمع الأكثر عرضة للاستغلال من المصريين والأجانب على حد سواء، لاسيما وأن الأجانب المتواجدين مصر هم ضيوفا، حيث يتواجد أكثر من 9 مليون على أرضها يتم توفير كافة الخدمات الاجتماعية الأساسية لهم.



و أشارت خلال زيارتها مقر المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقاهرة لبحث أطر التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى منظومة الحماية الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، والتي تتضمن آلية إحالة وطنية تم تحديثها مؤخراً وإصدار كتيب يحدد دور كل مؤسسة، وطريقة الإحالة بالإضافة إلى خدمات الحماية التي يتم توفيرها للضحايا في كل مرحلة من مراحل عمل آلية الإحالة، إلى جانب نظام الخطوط الساخنة للثلاث مجالس القومية (المجلس القومي للطفولة والأمومة 16000، المجلس القومي للمرأة 15115، المجلس القومي لحقوق الإنسان 15508) لاستقبال الشكاوى والبلاغات من المواطنين المصريين والأجانب على حد سواء، وأهمية الاتصال بهم في حالة التعرض لأي استغلال أي تعرضهم لجريمة الاتجار بالبشر.

وخلال الزيارة تم تنظيم حلقة نقاشية مع عدد من القادة المجتمعيين للاجئين ، للاستماع إلى التحديات التي تواجههم من أجل الاندماج في المجتمع المصري ، بالإضافة إلى تنظيم جلسة توعوية حول منظومة الحماية الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر لعدد من اللاجئين السودانيين و الإريتريين والسوريين ، و تناولت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية عمل المجالس الثلاث لحقوق الإنسان " المجلس القومي للمرأة – المجلس القومي للطفولة والأمومة – المجلس القومي لحقوق الإنسان ) ونوهت عن أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بهم والتي تتلقي شكاوي المواطنين المصريين والأجانب على حد سواء ، وأهمية الاتصال بهم في حالة التعرض لأي استغلال أي تعرضهم لجريمة الاتجار بالبشر ، وتم توزيع ميدالية مفاتيح تحتوي على أرقام الخطوط الساخنة لتلك المجالس كما تم عرض الحملات التوعوية الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

ومن جانبها أعربت حنان جبران – ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين، عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة المصرية في ظل الأزمة السودانية وكذلك قبول رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية دعوتها لزيارة المقر الرئيسي للمفوضية والتي تعتبر الزيارة الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوى. ثم تطرقت إلى آلية عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر والتي تتمثل في تقديم خدمات متنوعة لطالبي اللجوء كالتسجيل وتحديد وضع اللاجئ والحماية والإعاشة والخدمات الصحية والتعليمية وحماية الأطفال، بالإضافة إلى توفير دعم مالي للفئات الأكثر احتياجا، حيث يتم ذلك بالشراكة مع المؤسسات الحكومية المصرية فالشريك الرئيسي هو وزارة الخارجية التي من خلالها يتم التنسيق مع معظم الوزارات كالصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والمجالس القومية كالمجلس القومي للطفولة والأمومة.



