رئيس جهاز المنيا الجديدة يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة

قام المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرورعلى محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بالمدينة، لتفقد جميع مكونات المحطة، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة الجارية.



وتابع رئيس الجهاز، الحالة الفنية بالمروقات والمرشحات، لمعاينة ما تم تنفيذه في أعمال تطهير ورفع كفاءة المروقات والمرشحات، موجهاً بتلافي بعض الملاحظات الفنية، وسرعة ربط كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة، وتكثيف العمل في صيانة أعمال الزراعة داخل المحطة.



ثم توجه مسئولو جهاز المنيا الجديدة، لمتابعة أعمال تنفيذ الممشى السياحي بمواجهة الحي الرابع، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في أقرب وقت ممكن، وكذا ضرورة الالتزام في تنفيذ الأعمال بالمواصفات الفنية، واختيار أجود الخامات