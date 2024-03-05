مدير تعليم أبو تشت يتابع الدراسة والانضباط الإداري بالمدارس

اجري المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية اليوم، يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام جولة تفقدية لعدد من مدارس أبوتشت، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي تجريها قيادات التعليم بأبوتشت لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري لاستكشاف المشكلات والعقبات التي تواجه سير العملية التعليمية وإيجاد الحلول المتاحة والمبتكرة لها تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .

شملت جولته مدرسة العمرة القبلية ذات الفصل الواحد ومدرسة العمرة الإعدادية بنين ومدرسة نور الإسلام الابتدائية ومدرسة العمرة الثانوية الزراعية.

وتفقد مدير عام الإدارة حجرات الفصول وقاعات رياض الأطفال والأنشطة والمعامل والمكتبة والحديقة المدرسية.

وتحاور مع التلاميذ والطلاب أثناء الحصص التعليمية للوقوف على مستوي تحصيلهم للمادة العلمية وحثهم علي التفوق والاجتهاد مشيرا الي ضرورة تفعيل حصص المشاهدة والاهتمام بالطلبه الضعاف ورفع مستواهم العلمي وتقديم الدعم الكافي لهم وتنفيذ خطط علاجية للتغلب علي هذه الصعوبات وتحفيزهم وتشجيعهم علي المشاركة الفعالة في الحصص والانشطة التعليمية.

وتابع مدير عام الإدارة سجلات الإدارة المدرسية وقوائم الفصول والجدول المدرسي وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات مشددا علي تسجيل غياب الطلاب أولا بأول والتخلص من اية رواكد او تشوينات فوق الاسطح والتأكيد علي تطبيق اجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة.